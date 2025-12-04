Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 29 şüpheli yakalandı

        Adana'da kaçak ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 29 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 09:41 Güncelleme: 04.12.2025 - 09:41
        
        

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği çok sayıda ev ve iş yerine yönelik operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda kaçak 20 bini tütün doldurulmuş 229 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 45 bin sigara sarma kağıdı, 9 bin 850 paket sigara, 30 elektronik sigara, 98 elektronik sigara likidi, 282 kilogram kıyılmış tütün, 90 kilogram nargile tütünü, 769 puro, 21,5 litre içki ve 210 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

        Polis ekipleri, kaçak ürünlerle ilgili 29 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

