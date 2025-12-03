Aladağlı sporcuların başarısı
Aladağ'da Büyüksofulu İmam Hatip Ortaokulu erkek kros takımı, Okul Sporları Kros Yarışmasında il birincisi oldu.
Okul Müdürü Raşit Gökyar, AA muhabirine, Adana Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'nda düzenlenen yarışmaya 13 takım toplam 73 öğrencinin katıldığını söyledi.
Yarışmada kros takımlarının birinci olduğunu belirten Gökyar, emeği geçenlere teşekkür etti.
