Adana'da birlikte yaşadığı kadını bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen sanığa dava

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Sarıçam Mahallesi'nde 5 Aralık 2024'te dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı İ.D'yi (48) bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen tutuksuz Ö.G. (50) hakkında cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanıp Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü Ö.G'nin tartıştığı İ.D'yi mutfaktan aldığı bıçakla ağır yaraladığı belirtildi.

Sanığın kolluk kuvvetlerine olayı hatırlamadığını beyan etmesi üzerine savcılıkça cezai ehliyetinin tespiti için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alındığı anlatılan iddianamede, kurul tarafından hazırlanan ve dosyaya eklenen raporda "sanığın suç tarihi itibarıyla akıl hastalığının bulunmadığı ve cezai ehliyetinin tam olduğu" bilgisine de yer verildi.

İddianamede, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.