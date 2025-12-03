Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da "Ulusötesi Etkileşimlerde Uluslararası Arena Diplomasi Zirvesi" düzenlenecek

        Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (ATÜ) "Ulusötesi Etkileşimlerde Uluslararası Arena Diplomasi Zirvesi" gerçekleştirilecek.

        Giriş: 03.12.2025 - 13:51 Güncelleme: 03.12.2025 - 13:51
        Adana'da "Ulusötesi Etkileşimlerde Uluslararası Arena Diplomasi Zirvesi" düzenlenecek
        Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (ATÜ) "Ulusötesi Etkileşimlerde Uluslararası Arena Diplomasi Zirvesi" gerçekleştirilecek.

        Diplomasi Kulübünce 8-9 Aralık'ta organize edilecek zirve, diplomasi ve güvenlik alanlarında güncel konulara dair panellere ev sahipliği yapacak.

        ATÜ Diplomasi Kulübü Başkanı Efe Karaatlı, AA muhabirine, zirvenin rektörlüğün işbirliğiyle düzenleneceğini söyledi.

        Zirvenin diplomasi alanına ilgi duyan herkese açık olduğunu belirten Karaatlı, şöyle konuştu:

        "Zirvede büyükelçiler ve başkonsoloslar kendi hayat hikayelerini akademik ve istihbarat destekli olacak şekilde anlatacak. Programın üçüncü oturumunda, istihbarat alanında görev yapan kişiler geçmişleri ve çalışma hayatlarına dair öğrencilerin ufkunu açacak bilgiler sunacak. Bölüm fark etmeksizin tüm öğrencileri zirveye davet ediyoruz."

        Başkan Yardımcısı Yağmur Berfin Kaptan da amaçlarının, öğrencilerin vizyonunu genişletmek ve onlara aynı zamanda ağ kurma fırsatları sunmak olduğunu kaydetti.

