        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da kamyonete ve iş yerinin duvarına çarpan otomobildeki çocuk öldü

        Adana'da park halindeki kamyonete ve bir iş yerinin duvarına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 22:10 Güncelleme: 04.12.2025 - 22:10
        Adana'da kamyonete ve iş yerinin duvarına çarpan otomobildeki çocuk öldü
        Alınan bilgiye göre, ehliyetsiz sürücü Çınar K. (14) idaresindeki 33 AJG 585 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Adana-Karataş kara yolunda park halindeki 01 GK 774 plakalı kamyonete ve bir iş yerinin duvarına çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, sürücü ile araçtaki Bünyamin Serin'i (15) hastaneye kaldırdı.

        Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Serin'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

