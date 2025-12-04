Adana'da kamyonete ve iş yerinin duvarına çarpan otomobildeki çocuk öldü

Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Serin'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, sürücü ile araçtaki Bünyamin Serin'i (15) hastaneye kaldırdı.

Alınan bilgiye göre, ehliyetsiz sürücü Çınar K. (14) idaresindeki 33 AJG 585 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Adana-Karataş kara yolunda park halindeki 01 GK 774 plakalı kamyonete ve bir iş yerinin duvarına çarptı.

Adana'da park halindeki kamyonete ve bir iş yerinin duvarına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yaralandı.

