LÖSEV gönüllüleri "Dünya Gönüllüler Günü"nde bir araya geldi
Adana'da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllüleri, Dünya Gönüllüler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.
LÖSEV Adana Şubesince 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi'nde Dünya Gönüllüler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.
LÖSEV Adana İl Koordinatörü Betül Özgüven, etkinlikte yaptığı konuşmada, gönüllülüğün bir iyileştirme hareketi olduğunu söyledi.
Özgüven, hasta çocukların gülümsemesinin önemine dikkati çekerek, ""Lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklarımızın gülümsemesi, tedavi süreçlerinin güçlenmesi, gönüllülerimizin varlığıyla mümkün oluyor. Bu yüzden diyoruz ki sen varsan biz varız." diye konuştu.
