Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        LÖSEV gönüllüleri "Dünya Gönüllüler Günü"nde bir araya geldi

        Adana'da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllüleri, Dünya Gönüllüler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 18:13 Güncelleme: 06.12.2025 - 18:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        LÖSEV gönüllüleri "Dünya Gönüllüler Günü"nde bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllüleri, Dünya Gönüllüler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

        LÖSEV Adana Şubesince 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi'nde Dünya Gönüllüler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

        LÖSEV Adana İl Koordinatörü Betül Özgüven, etkinlikte yaptığı konuşmada, gönüllülüğün bir iyileştirme hareketi olduğunu söyledi.

        Özgüven, hasta çocukların gülümsemesinin önemine dikkati çekerek, ""Lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklarımızın gülümsemesi, tedavi süreçlerinin güçlenmesi, gönüllülerimizin varlığıyla mümkün oluyor. Bu yüzden diyoruz ki sen varsan biz varız." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Kraliyet tacına muhallebili saldırı
        Kraliyet tacına muhallebili saldırı
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!

        Benzer Haberler

        Adana'da Ukraynalı çocuklar için merkez açıldı
        Adana'da Ukraynalı çocuklar için merkez açıldı
        Serebral palsili oğlu için ürettiği ekipmanlar diğer hastalara da umut oldu...
        Serebral palsili oğlu için ürettiği ekipmanlar diğer hastalara da umut oldu...
        'Şalvar Davası' filminden sahne paylaştı; hakkında suç duyurusunda bulunuld...
        'Şalvar Davası' filminden sahne paylaştı; hakkında suç duyurusunda bulunuld...
        Adana'da uyuşturucu operasyonu; 6 tutuklama
        Adana'da uyuşturucu operasyonu; 6 tutuklama
        Adana'da sahte ilaç ürettikleri iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı
        Adana'da sahte ilaç ürettikleri iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı
        Adana'ya Afrikalı gelin: Düğün, Türk geleneklerine göre gerçekleştirildi re...
        Adana'ya Afrikalı gelin: Düğün, Türk geleneklerine göre gerçekleştirildi re...