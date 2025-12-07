Pozantı Belediye Başkanlığı Koşusu'nu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Kocaefe" kazandı

Koşuyu, Pozantı Kaymakamı Muhammet Cengiz, Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan ve Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı da izledi.

Jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı atın birinci olduğu koşuyu, jokeyliğini Mehmet Salih Çelik'in yaptığı "Tunçdağ" ikinci, jokeyliğini Yusuf Cengiz'in yaptığı "Akdağ Fırtınası" üçüncü oldu.

Türkiye Jokey Kulübünce (TJK) Adana'da düzenlenen Pozantı Belediye Başkanlığı Koşusu'nda jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Kocaefe" isimli at birinci oldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.