Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Adreslerde 23 bin 876 sentetik ecza hapı ve ruhsatsız tabanca ele geçiren ekipler, şüpheli S.T'yi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yüreğir ve Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 adrese operasyon düzenledi.

