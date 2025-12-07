Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçakla yaralanan baba hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçakla yaralanan baba hastaneye kaldırıldı.
Turgutlu Mahallesi'ndeki evde Ö.Y. ile oğlu B.Y. (17) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında B.Y, bıçakla babasını yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ö.Y, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.