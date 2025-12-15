Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da üst aramalarında uyuşturucu bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimde üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 15.12.2025 - 09:48 Güncelleme: 15.12.2025 - 09:48
        Adana'da üst aramalarında uyuşturucu bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı
        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimde üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Narko Alan Uygulaması" kapsamında Hürriyet, Mirzaçelebi ve Sucuzade mahallelerinde denetim yaptı.

        Ekipler, park, sokak ve caddelerde durumundan şüphelendikleri 12 kişinin üst aramasında 96 uyuşturucu etkili hap, 82 gram sentetik uyuşturucu ve 15 gram esrar ele geçirdi.

        Ekiplerce gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

