Adana'da üst aramalarında uyuşturucu bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı

Ekipler, park, sokak ve caddelerde durumundan şüphelendikleri 12 kişinin üst aramasında 96 uyuşturucu etkili hap, 82 gram sentetik uyuşturucu ve 15 gram esrar ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Narko Alan Uygulaması" kapsamında Hürriyet, Mirzaçelebi ve Sucuzade mahallelerinde denetim yaptı.

