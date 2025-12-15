Adana'da üst aramalarında uyuşturucu bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimde üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Narko Alan Uygulaması" kapsamında Hürriyet, Mirzaçelebi ve Sucuzade mahallelerinde denetim yaptı.
Ekipler, park, sokak ve caddelerde durumundan şüphelendikleri 12 kişinin üst aramasında 96 uyuşturucu etkili hap, 82 gram sentetik uyuşturucu ve 15 gram esrar ele geçirdi.
Ekiplerce gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
