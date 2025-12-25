Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Saimbeyli ilçesinde öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde öğrencilere yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 10:02 Güncelleme: 25.12.2025 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saimbeyli ilçesinde öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde öğrencilere yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenlendi.

        İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şehit Ali Çakar Anadolu Lisesi'nde eğitim verildi.

        Öğrencileri trafik kuralları hakkında bilgilendiren ekipler, soruları yanıtladı.

        Etkinliğe Kaymakam Emre Aydın da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Uyuşturucu test sonuçlarını değiştirdiler! Aralarında 8 sağlık çalışanı vardı... Sıcak gelişme!
        Uyuşturucu test sonuçlarını değiştirdiler! Aralarında 8 sağlık çalışanı vardı... Sıcak gelişme!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Grönland kime ait, Trump neden adaya ilgi gösteriyor ?
        Grönland kime ait, Trump neden adaya ilgi gösteriyor ?
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Sadettin Saran gözaltına alındı
        Sadettin Saran gözaltına alındı
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        ABD Başkanı çocukların sorularını yanıtladı
        ABD Başkanı çocukların sorularını yanıtladı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Epstein davasında bir milyonu aşkın belge!
        Epstein davasında bir milyonu aşkın belge!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        İklimlendirme sistemi kurulup, uyuşturucu üretilen villaya operasyon; 2 tut...
        İklimlendirme sistemi kurulup, uyuşturucu üretilen villaya operasyon; 2 tut...
        Adana'da 300 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
        Adana'da 300 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
        Adana'da neredeyse durdurulan her iki motosikletliden biri ceza yedi Trafik...
        Adana'da neredeyse durdurulan her iki motosikletliden biri ceza yedi Trafik...
        Minik Alper'in anestezi sonrası kalbi durdu, entübe edildi; aile suç duyuru...
        Minik Alper'in anestezi sonrası kalbi durdu, entübe edildi; aile suç duyuru...
        Karısını öldürdüğü iddia edilen şahsa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istem...
        Karısını öldürdüğü iddia edilen şahsa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istem...
        Geri giderek yola çıkan otomobil, arkadan gelen otomobille çarpıştı; kaza k...
        Geri giderek yola çıkan otomobil, arkadan gelen otomobille çarpıştı; kaza k...