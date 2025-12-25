Saimbeyli ilçesinde öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde öğrencilere yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenlendi.
İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şehit Ali Çakar Anadolu Lisesi'nde eğitim verildi.
Öğrencileri trafik kuralları hakkında bilgilendiren ekipler, soruları yanıtladı.
Etkinliğe Kaymakam Emre Aydın da katıldı.
