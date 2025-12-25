Adana'da 300 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Adreste yapılan aramada 300 litre kaçak etil alkol ve 100 şişe aroma bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesinde kaçak ve sahte içki satışının önüne geçilmesi amacıyla merkez Seyhan ilçesindeki bir depoya operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.