        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da cep telefonunu satmak isteyen 2 kişiyi dolandıran 2 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 10:36 Güncelleme: 14.01.2026 - 10:36
        Adana'da internet sitelerinde cep telefonlarını satışa çıkaran 2 kişiyi dolandıran 2 zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Rize'de yaşayan M.K. 90 bin liraya, Kayseri'de ikamet eden R.A. da 105 bin liraya cep telefonlarını satmak için internette ilan verdi.

        M.K. ve R.A. ile irtibata geçip Adana'da yaşadığını belirten bir kişi, telefonları almak için anlaştı.

        Bu kişiye ulaştırılması için Adana'daki yakınlarına gönderdikleri cep telefonlarını kargo şubelerinden başkasının teslim aldığını öğrenen M.K. ve R.A. durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdurların yakınlarının adını taşıyan sahte kimlikle kargo şubelerine başvuran M.A'nın cep telefonlarını aldığını belirledi.

        Ekipler, zanlı M.A'yı merkez Seyhan ilçesindeki bir iş yerinde, mağdurlarla alıcı gibi iletişime geçtiği iddia edilen Y.T'yi de Mersin'de yakaladı.

        M.A'nın cep telefonlarını başka kişiye sattığı tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ve Y.T. tutuklandı.

        Bu arada, M.A'nın kargo şubelerinden cep telefonlarının olduğu paketleri alması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

