        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da husumetlisinin aracını kurşunladığı iddiasıyla tutuklanan sanığa dava açıldı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde husumetlisinin aracına tabancayla ateş ettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 21 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 10:03 Güncelleme: 26.01.2026 - 10:03
        Yeşiloba Mahallesi'nde 13 Eylül 2025'te A.A.'nın otomobiline ruhsatsız tabancayla ateş ettiği gerekçesiyle tutuklanan H.T. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

        Sanığın "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından 10 yıl 4 aydan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, H.T. ile müşteki A.A. arasında husumet bulunduğu ve tarafların olay öncesinde telefonda tartıştığı belirtildi.

        Sanığın, iş yerinden otomobiliyle ayrılan A.A.'yı motosikletiyle takip edip yolda durdurduğu, daha sonra uzaklaşmak isteyen araca tabancayla 6 el ateş ettiği iddianamede yer buldu.

        İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen H.T.'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

