        Adana Haberleri

        Adana'da bir gencin zorla bindirildiği takside darbedilmesine ilişkin 3 zanlı tutuklandı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 10:08 Güncelleme: 26.01.2026 - 10:08
        
        Adana'da bir gencin zorla bindirildiği takside darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, M.T.A. (19) çevrim içi oyun oynadığı lise öğrencisi R.G'yi (17) yemek yeme bahanesiyle merkez Seyhan ilçesi Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'ndeki alışveriş merkezine çağırdı.

        Buluşmaya arkadaşı H.A.D. (17) ile giden M.T.A, daha önce kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü R.G'yi zorla Y.A'nın (22) taksisine bindirdi.

        H.A.D. bir araziye götürülen araçta R.G'yi darbetti, M.T.A. ise bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Olayın ardından ailesiyle polis merkezine giden genç, zanlılardan şikayetçi oldu.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.T.A, R.G. ve taksi sürücüsü Y.A'yı gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

