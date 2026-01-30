Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

        Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 09:34 Güncelleme: 30.01.2026 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki E.A'ya (35) ait eve operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada 89 pakette 49,83 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Turizm gelirinde tarihi rekor
        Turizm gelirinde tarihi rekor
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Ölmek istemiyorum feryadı! Kocası eşyaları parçaladı
        Ölmek istemiyorum feryadı! Kocası eşyaları parçaladı
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        ABD-İran gerilimi artarken Türkiye'de kritik görüşme
        ABD-İran gerilimi artarken Türkiye'de kritik görüşme
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak
        Montella için halk günü
        Montella için halk günü
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        Trump rica etti, Putin kabul etti
        Trump rica etti, Putin kabul etti
        Trump'tan İran'a gözdağı
        Trump'tan İran'a gözdağı
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı

        Benzer Haberler

        Adana'da boşanma aşamasındaki eşini darbedip eşyasına zarar veren zanlı yak...
        Adana'da boşanma aşamasındaki eşini darbedip eşyasına zarar veren zanlı yak...
        Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Boşanma aşamasındaki eşi evdeki eşyaları kırıp, darbetti; 'Benim ve çocukla...
        Boşanma aşamasındaki eşi evdeki eşyaları kırıp, darbetti; 'Benim ve çocukla...
        Evinde kilolarca bonzai yapacak hammadde ele geçirildi: "Uygun bulunca topl...
        Evinde kilolarca bonzai yapacak hammadde ele geçirildi: "Uygun bulunca topl...
        Adana'da 4 çocuk annesinin 'Ölmek istemiyorum' feryadı: Kocası eşyaları par...
        Adana'da 4 çocuk annesinin 'Ölmek istemiyorum' feryadı: Kocası eşyaları par...
        Antalya'da kaybolan çocuk, 600 kilometre uzakta Adana'da bulundu Antalya'da...
        Antalya'da kaybolan çocuk, 600 kilometre uzakta Adana'da bulundu Antalya'da...