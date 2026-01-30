Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da sağanak sonucu mahsur kalan minibüstekiler kurtarıldı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sağanak sonucu alt geçitte biriken su nedeniyle mahsur kalan minibüsteki 6 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 20:12 Güncelleme: 30.01.2026 - 20:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da sağanak sonucu mahsur kalan minibüstekiler kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sağanak sonucu alt geçitte biriken su nedeniyle mahsur kalan minibüsteki 6 kişi kurtarıldı.

        Kabaktepe Mahallesi'ndeki Yeşil Bulvar alt geçidini kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle su bastı.

        Plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir minibüs biriken su nedeniyle alt geçitte mahsur kaldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaptığı çalışmayla minibüste mahsur kalan 6 kişiyi merdivenle bulunduğu yerden kurtardı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        30 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        30 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık

        Benzer Haberler

        Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (6)
        Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (6)
        Sağanak yağmura servis aracında yakalananlar merdivenle kurtarıldı
        Sağanak yağmura servis aracında yakalananlar merdivenle kurtarıldı
        Adana'yı sağanak vurdu: Göle dönen caddelerde araçlar mahsur kaldı
        Adana'yı sağanak vurdu: Göle dönen caddelerde araçlar mahsur kaldı
        Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (5)
        Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (5)
        Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılanmas...
        Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılanmas...
        Yamaçtan kopan kaya yola düştü
        Yamaçtan kopan kaya yola düştü