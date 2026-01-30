Adana'da sağanak sonucu mahsur kalan minibüstekiler kurtarıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sağanak sonucu alt geçitte biriken su nedeniyle mahsur kalan minibüsteki 6 kişi kurtarıldı. Kabaktepe Mahallesi'ndeki Yeşil Bulvar alt geçidini kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle su bastı. Plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir minibüs biriken su nedeniyle alt geçitte mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı çalışmayla minibüste mahsur kalan 6 kişiyi merdivenle bulunduğu yerden kurtardı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.