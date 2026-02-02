Adana'da 62 kez müebbete çarptırılan müteahhidin istinaf incelemesi duruşmalı yapılacak

SATUK TOPALOĞLU - Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, 6 Şubat 2023'teki depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili yeniden görülen davada 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırılan müteahhit Hasan Alpargün'ün hakkındaki ikinci istinaf incelemesinin duruşmalı yapılmasına karar verildi.



Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın 27 Eylül 2024'teki karar duruşmasında "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan" cezalandırılan, istinafın bozma kararı sonrası 30 Ekim 2025'te yapılan yeniden yargılamada da hakkındaki hüküm değişmeyen Alpargün'ün dosyasında gelişme yaşandı.



Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, cumhuriyet savcısı ve sanık avukatının istinaf başvurusu üzerine dosyayı tekrar inceledi.



Alpargün için 20 Nisan'da Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesinde duruşma açılacağı belirtilen kararda, şu ifadeler kullanıldı:



"Delillerin ve sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi, hukuka aykırılığın giderilmesi için 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 280/1-c maddesi uyarınca davanın yeniden görülmesi ve duruşma işlemlerine başlanılmasına, tutuklu sanık Hasan Alpargün hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, üzerine yüklenen suçun niteliği, eylemi için kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, tutuklu kaldığı süre, tutuklamanın ölçülü olduğu ve adli kontrol tedbirinin bu aşamada yetersiz

kalacağı anlaşıldığından tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir."



- Bozma kararı sonrası yeniden yargılamada hüküm değişmemişti



Alpargün Apartmanı'nın yıkılması sonucu 96 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan müteahhit Hasan Alpargün'ün 6 Şubat 2023'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gittiği belirlenmişti. Çalışmalar sonucunda Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Alpargün, Adana'ya getirilmiş ve 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.



Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu öne sürülmüştü.



Hakkında dava açılan Alpargün, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince 27 Eylül 2024'teki karar duruşmasında "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki kararı hukuka aykırı bularak bozmuş ve dosyayı incelenmek üzere 12. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. Yeniden yargılandığı davanın 30 Ekim 2025'teki karar duruşmasında aynı ceza verilen sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti.



- Heyete hakaretten de ceza almıştı



Alpargün hakkında davanın 10 Temmuz 2025'teki celsesinde heyete yönelik sinkaflı ifadeler kullandığı gerekçesiyle "zincirleme şekilde kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan yeni dava açılmıştı. Adana 21. Asliye Ceza Mahkemesince 22 Ocak 2026'daki karar duruşmasında Alpargün'e kamu görevlisine yönelik "dini değerlere alenen hakaret" suçundan 255 bin lira adli para cezası verilmişti.







