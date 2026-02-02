Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Berat Kandili idrak edildi

Berat Kandili dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde program düzenlendi. Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'ndeki kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu, vaaz verildi, dualar edildi. Cami çıkışında cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu. - Mersin Mersin'de Berat Kandili, camilerde dualarla idrak edildi. Merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kılınan namazın ardından dua edildi, ilahiler söylendi. - Hatay Hatay'da Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar Camisi'nde kandil programı gerçekleştirildi. Programda Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu, vaaz verildi, dualar edildi. Cami çıkışında cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu. - Osmaniye Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Merkez Hamidiye Camisi'nde düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Verilen vaazın ardından ilahiler okundu, dualar edildi. Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

