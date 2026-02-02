Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Berat Kandili idrak edildi

        Berat Kandili dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 20:46 Güncelleme: 02.02.2026 - 20:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Berat Kandili idrak edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Berat Kandili dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde program düzenlendi.

        Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'ndeki kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Programda Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu, vaaz verildi, dualar edildi.

        Cami çıkışında cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        - Mersin

        Mersin'de Berat Kandili, camilerde dualarla idrak edildi.

        Merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Kılınan namazın ardından dua edildi, ilahiler söylendi.

        - Hatay

        Hatay'da Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar Camisi'nde kandil programı gerçekleştirildi.

        Programda Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu, vaaz verildi, dualar edildi.

        Cami çıkışında cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        - Osmaniye

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Merkez Hamidiye Camisi'nde düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

        Verilen vaazın ardından ilahiler okundu, dualar edildi.

        Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Kamyoneti vinç ile asıp firma önünde eylem yaptı
        Kamyoneti vinç ile asıp firma önünde eylem yaptı
        Mersin'de dolu: Ekili alanlar zarar gördü
        Mersin'de dolu: Ekili alanlar zarar gördü
        Adana'da otomobilinde uyuşturucu satan sanığa 22,5 yıl hapis cezası
        Adana'da otomobilinde uyuşturucu satan sanığa 22,5 yıl hapis cezası
        Eski eşine 'çocuklara iyi bak' deyince çıkan tartışmada darbedildi (2)
        Eski eşine 'çocuklara iyi bak' deyince çıkan tartışmada darbedildi (2)
        Eski eşini sokak ortasında darbeden şahıs gözaltına alındı
        Eski eşini sokak ortasında darbeden şahıs gözaltına alındı
        Adana'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı
        Adana'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı