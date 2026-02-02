Adana'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı

Adana'da polis ekipleri, eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması dolayısıyla okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından eğitim kurumlarının çevresindeki önlemleri artırdı. Okulların yakınındaki işletmelerde denetim yapan ekipler, şüphelendikleri kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolünü yaptı. Ekipler, durdurdukları araçların sürücülerine de bilgilendirici broşür dağıttı.

