Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı

        Adana'da polis ekipleri, eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması dolayısıyla okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 17:15 Güncelleme: 02.02.2026 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da polis ekipleri, eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması dolayısıyla okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından eğitim kurumlarının çevresindeki önlemleri artırdı.

        Okulların yakınındaki işletmelerde denetim yapan ekipler, şüphelendikleri kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolünü yaptı.

        Ekipler, durdurdukları araçların sürücülerine de bilgilendirici broşür dağıttı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Adana'da dolu yağışı etkili oldu
        Adana'da dolu yağışı etkili oldu
        Aldığı sıfır kamyoneti, hatalı çıktığını öne sürüp, bayinin önünde vinçle k...
        Aldığı sıfır kamyoneti, hatalı çıktığını öne sürüp, bayinin önünde vinçle k...
        Adana'da Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Adana'da Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Alkollü olduğu iddia edilen kadın, araçların sileceklerini kırdı
        Alkollü olduğu iddia edilen kadın, araçların sileceklerini kırdı
        Eski eşine 'çocuklara iyi bak' deyince çıkan tartışmada darbedildi
        Eski eşine 'çocuklara iyi bak' deyince çıkan tartışmada darbedildi
        Adana'da düğün salonundaki cinayetin sanığına 10 yıl 2 ay hapis cezası veri...
        Adana'da düğün salonundaki cinayetin sanığına 10 yıl 2 ay hapis cezası veri...