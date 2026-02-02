Habertürk
Habertürk
        Adana'da Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Adana'da Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Adana'da 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte muhtarlara bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 16:11 Güncelleme: 02.02.2026 - 16:11
        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 7. Bölge Müdürlüğünce Çukurova Biyoçeşitlilik Tanıtım Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte bazı mahallelerin muhtarları bir araya geldi.

        Programda konuşan DKMP 7. Bölge Müdürü Faruk Atmaca, muhtarların, sosyal yaşamın yapı taşlarından olduğunu söyledi.

        Dünya Sulak Alanlar Günü'nün önemini vurgulayan Atmaca, "Sulak alanlar, biyolojik çeşitliliğin çok önemli rezerv alanlarındandır. Tropikal ormanlardan sonra biyolojik çeşitliliğin en yüksek olduğu alanlardır. Toplumu ve genç kuşakları bununla alakalı bilgilendirmek, farkında olmalarını sağlamak, suyun ve sulak alanların önemini bir kez daha çizmek için bugünler önemli vesilelerdir." dedi.

        Konuşmanın ardından Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Fatma Çevik, katılımcılara "Geleceğimizin Sigortası Sulak Alanlar" başlıklı sunum yaptı.

        Çevik, sunumunda, sulak alan ekosistemlerinin doğal hayatın devamlılığındaki önemi ve sürdürülebilir kullanımı için yapılması gerekenleri anlattı.

