        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da düğün salonundaki cinayetin sanığına 10 yıl 2 ay hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki düğün salonunda tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 10 yıl 2 ay hapis ve 2 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 14:01 Güncelleme: 02.02.2026 - 14:01
        Adana'da düğün salonundaki cinayetin sanığına 10 yıl 2 ay hapis cezası verildi
        Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki düğün salonunda tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 10 yıl 2 ay hapis ve 2 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık H.P, bazı müştekiler ve tanıklar ile avukatlar katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, tekrar ettiği esas hakkındaki mütalaasında, olay günü alkol alan H.P'nin aralarında husumet bulunan A.A'nın işlettiği düğün salonuna gittiğini belirtti.

        Sanığın, A.A'nın iş yerinde olmaması nedeniyle yan tarafta bulunan Ziya Akın'a ait düğün salonuna girdiğini anlatan savcı, burada çıkan tartışmada H.P'nin tabancayla Ziya Akın'ı öldürdüğünü ifade etti.

        Savcı, olayın ardından kaçan H.P'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar, müşteki A.A'ya yönelik eylemleri nedeniyle de "tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen H.P, "Önceden verdiğim ifademde de belirttiğim üzere bu olay bir plan dahilinde gerçekleşmemiştir. Tabancayla hedef gözeterek ateş etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

        Öldürülen Ziya Akın'ın eşi müşteki Fatma Akın ise sanığın cezalandırılmasını istedi.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanık H.P'yi "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 10 yıl 2 ay hapis, "mala zarar verme" suçundan da 2 bin lira adli cezasına çarptırdı.

        Heyet, diğer suçmalardan beraatine karar verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bir düğün salonunda 8 Mayıs 2024'te Ziya Akın'ın tabancayla öldürdüğü öne sürülen H.P. tutuklanmıştı.

