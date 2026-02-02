Habertürk
        Adana'da otomobilinde uyuşturucu satan sanığa 22,5 yıl hapis cezası

        Adana'da otomobilinde uyuşturucu satan sanığa 22,5 yıl hapis cezası

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanığa, 22 yıl 6 ay hapis ve 45 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 18:38 Güncelleme: 02.02.2026 - 18:38
        
        

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık A.A, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında 8 Şubat 2025'te Özgür Mahallesi'nde gece vakti otomobilinde 2 kişiye poşet içine gizlediği 49,68 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

        Sanığın, üst aramasında uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen bir miktar para, evinde hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, A.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamayı reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 ay hapis ve 45 bin lira adli para cezasına çarptırdığı A.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

