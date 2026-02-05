Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 11 hükümlü yakalandı

Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü yakalandı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ticareti", "yaralama", "dolandırıcılık", "kasten öldürme", "tasarlayarak öldürme" ve "hırsızlık" gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 11 hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, haklarında 9 yıl 11 ay ila 23 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler Ercan A. (28), Yakup D. (30), Sefer B. (35), Hakan H. (46), Yılmaz K. (23), Recep U. (37), Vedat M. (32), Mehmet K. (33), İsmail B. (26), Ali Y. (52) ve Mahmut Ç'yi (26) yakaladı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

