Adana'da 115 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesindeki bir depoda kaçak akaryakıt bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine ekipler depoya operasyon düzenledi. Depodaki tanklarda 115 bin litre kaçak akaryakıt bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

