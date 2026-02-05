Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da 115 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Adana'da 115 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Giriş: 05.02.2026 - 09:44 Güncelleme: 05.02.2026 - 09:44
        Adana'da 115 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
        Adana'da 115 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesindeki bir depoda kaçak akaryakıt bulunduğunu belirledi.

        Bunun üzerine ekipler depoya operasyon düzenledi.

        Depodaki tanklarda 115 bin litre kaçak akaryakıt bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

