Adana'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.





Alınan bilgiye göre, Tavşantepe Mahallesi Gülpare Sokak'taki bir evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Bu sırada vatandaşlar evdeki iki kişiyi dışarı çıkartarak yangın yerinden uzaklaştırdı.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.



