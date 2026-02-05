Habertürk
        Adana'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Adana'nın Kozan ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Giriş: 05.02.2026 - 01:37 Güncelleme: 05.02.2026 - 01:37
        Adana'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Adana'nın Kozan ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


        Alınan bilgiye göre, Tavşantepe Mahallesi Gülpare Sokak'taki bir evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bu sırada vatandaşlar evdeki iki kişiyi dışarı çıkartarak yangın yerinden uzaklaştırdı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

