        Adana'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

        Adana'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

        Adana'nın Kozan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 08:41 Güncelleme: 10.02.2026 - 08:41
        Adana'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        Adana'nın Kozan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

        Cafer Gönül'ün (45) kullandığı traktör, Örendere Mahallesi'nde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gönül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

