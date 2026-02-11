Canlı
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 17:38 Güncelleme: 11.02.2026 - 17:38
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası
        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası verildi.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 28 Ocak 2025'te Eğriağaç Mahallesi'ndeki evinde poşete gizlediği 75 gram sentetik uyuşturucuyu motosikletle yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasının da dikkate alınarak İ.B'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık İ.B. ise hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

