Adana'da heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Feke-Saimbeyli kara yolu yeniden açıldı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan Feke-Saimbeyli kara yolu yeniden ulaşıma açıldı. Saimbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Feke ile Saimbeyli ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda dün sabah saatlerinde Göksu Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu heyelan meydana geldiği hatırlatıldı. Açıklamada, bölgede başlatılan çalışmaların tamamlanmasının ardından kara yolunun kontrollü olarak çift yönlü trafiğe açıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.