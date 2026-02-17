Canlı
        Adana'da Feke-Saimbeyli kara yolunda ulaşım heyelan nedeniyle tek yönlü sağlanıyor

        Adana'da heyelan nedeniyle Feke-Saimbeyli kara yolunda ulaşım tek yönlü sağlanıyor.

        Giriş: 17.02.2026 - 12:06 Güncelleme: 17.02.2026 - 12:06
        Adana'da heyelan nedeniyle Feke-Saimbeyli kara yolunda ulaşım tek yönlü sağlanıyor.

        Feke ilçesi Arıkayası mevkisinde kentte etkili olan şiddetli yağışın ardından oluşan heyelanda helikopter pisti ve yolun tek şeridi çöktü.

        Karayolları ekiplerinin çalışmasının sürdüğü bölgede ulaşım kontrollü olarak tek yönlü sağlanıyor.

        Ekiplerin çalışması ve bölge dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

