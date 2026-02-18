Canlı
        Adana Haberleri

        Adana'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        18.02.2026 - 01:22
        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, R.C.İ. yönetimindeki otomobil Karacaoğlan Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki kavşakta, A.E'nin kullandığı minibüsle çarpıştı.

        Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

