Adana'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, R.C.İ. yönetimindeki otomobil Karacaoğlan Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki kavşakta, A.E'nin kullandığı minibüsle çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

