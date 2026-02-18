Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

        Adana'da etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, yollarda su birikintileri oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 17:35 Güncelleme: 18.02.2026 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, yollarda su birikintileri oluştu.

        Kentte sabah sağanakla başlayan şiddetli rüzgarda parklar ve yol kenarındaki bazı ağaçlar devrildi.

        Dalların altında kalan park halindeki araçlarda hasar oluştu.

        Devrilen ağaçlar belediye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.

        Sağanak nedeniyle Pozantı ilçesindeki Yağlıtaş Göleti taştı. Belediye ekipleri, taşan suyun yerleşim yerlerine ulaşmasını engellemek için önlem aldı.

        Saimbeyli ilçesinde de debisi artan derenin taşması nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Davayı kazandı
        Davayı kazandı
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        Ortaokulda bıçaklı kavga: 1 öğrenci yaralı!
        Ortaokulda bıçaklı kavga: 1 öğrenci yaralı!
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Diş muayenesine gidiyorlardı... Anne ile kızını kaza ayırdı!
        Diş muayenesine gidiyorlardı... Anne ile kızını kaza ayırdı!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"

        Benzer Haberler

        Bakan Göktaş: Ramazan ayında ihtiyaç sahibi hanelerimizin gıda ihtiyaçları...
        Bakan Göktaş: Ramazan ayında ihtiyaç sahibi hanelerimizin gıda ihtiyaçları...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Adana'da huzurevi açılışında konuşt...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Adana'da huzurevi açılışında konuşt...
        Adana Demirspor'da 3'üncü Lig'e düşürülme tehlikesi
        Adana Demirspor'da 3'üncü Lig'e düşürülme tehlikesi
        Bakan Göktaş: "Adana'ya sel felaketi için 40 milyon liralık destek aktarmış...
        Bakan Göktaş: "Adana'ya sel felaketi için 40 milyon liralık destek aktarmış...
        Adana Demirspor, 3. Lig'e düşme ile karşı karşıya Adana Demirspor Başkanı E...
        Adana Demirspor, 3. Lig'e düşme ile karşı karşıya Adana Demirspor Başkanı E...
        Adana Tufanbeyli'de kar yağışı etkili oldu
        Adana Tufanbeyli'de kar yağışı etkili oldu