Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da pide fırınlarının ramazan mesaisi başladı

        Adana'daki pide fırınları ramazan ayının ilk sahuruyla fazla mesaiye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 02:39 Güncelleme: 19.02.2026 - 02:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da pide fırınlarının ramazan mesaisi başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'daki pide fırınları ramazan ayının ilk sahuruyla fazla mesaiye başladı.

        Kent merkezindeki pide fırınları, vatandaşların sahur ve iftar sofralarının sembolü pideleri hazırlamak için çalışıyor.

        Bazı fırıncılar, pideleri vatandaşlara sıcak sunmak için ramazan ayının gelmesiyle mesailerini 24 saat hizmet verecek şekilde yeniden düzenledi.

        Seyhan ilçesinde hizmet veren 20 yıllık fırıncı Ümit Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın bereketiyle geldiğini belirtti.

        Ramazan ayıyla vatandaşların pideye ilgisinin arttığını ifade eden Toprak, vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi için çalıştıklarını söyledi.


        Toprak, "Normal zamanlarda gün boyu olan iş, ramazan ayında ezandan bir iki saat önceye sıkışıyor. Herkes pidesini sıcak istiyor. İnsanlara daha düzgün bir hizmet verebilmek, bu mübarek ayda sıcak pide yemeleri için çalışmalarımızı 24 saat esasına göre düzenledik." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pezeşkiyan: Dayatmaya boyun eğmeyiz
        Pezeşkiyan: Dayatmaya boyun eğmeyiz
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        ABD: İran'a saldırı için pek çok gerekçe var
        ABD: İran'a saldırı için pek çok gerekçe var
        İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak
        İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak
        Doyurucu ve dengeli sahur menüsü!
        Doyurucu ve dengeli sahur menüsü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Damper düştü, 2 kişi yaşamını yitirdi
        Damper düştü, 2 kişi yaşamını yitirdi
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        Ünlü kişilerin yapay zeka görüntüleriyle dolandırıcılığa 2 tutuklama
        Ünlü kişilerin yapay zeka görüntüleriyle dolandırıcılığa 2 tutuklama
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"

        Benzer Haberler

        Adana'nın Feke ilçesinde taşımalı eğitime sağanak engeli
        Adana'nın Feke ilçesinde taşımalı eğitime sağanak engeli
        Adana'da Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın bölge finali yapıldı
        Adana'da Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın bölge finali yapıldı
        Feke'de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Feke'de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 3 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası
        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 3 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası
        AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da huzurevi açılışında konuştu:
        AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da huzurevi açılışında konuştu:
        Adana'da sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
        Adana'da sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi