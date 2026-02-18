Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın bölge finali yapıldı

        Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın Akdeniz Bölge Finali, Adana'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 20:42 Güncelleme: 18.02.2026 - 20:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın bölge finali yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın Akdeniz Bölge Finali, Adana'da gerçekleştirildi.

        Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan protokol kapsamında Adana Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen finalde öğrenciler, hitabet ve tartışma becerilerini sergiledi.

        Etkinlikte konuşan Yeşilay Adana Şubesi Başkanı Yunus Emre Yıldırım, münazaralar sayesinde gençlerin bağımlılıkla ilgili fikir geliştirme, çözüm önerileri üretme ve farkındalık kazanma konusunda bilinçlendiğini ifade etti.

        Turnuvada Antalya'dan Aksu Fen Lisesi, Adem Tolunay Anadolu Lisesi, Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi, Hacı Malike Mehmet Bileydi Anadolu Lisesi'nden dörder kişilik 4 takım yarıştı.

        Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi'nin birinci olduğu turnuvada, en iyi konuşmacı ise Antalya Anadolu Lisesi'nden Şerife Göksu Turhan oldu.

        Etkinliğe, Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Ülkenur Büke, kurum amirleri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        18 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        18 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        Baba ve oğlunun ölümüne ilişkin davada anneye 'azmettirici' iddiası
        Baba ve oğlunun ölümüne ilişkin davada anneye 'azmettirici' iddiası
        Beşiktaş'ta rota Avrupa Ligi!
        Beşiktaş'ta rota Avrupa Ligi!
        Tren istasyonunda kadın cinayeti!
        Tren istasyonunda kadın cinayeti!
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Davayı kazandı
        Davayı kazandı
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"

        Benzer Haberler

        Feke'de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Feke'de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 3 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası
        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 3 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası
        AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da huzurevi açılışında konuştu:
        AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da huzurevi açılışında konuştu:
        Adana'da sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
        Adana'da sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
        Bakan Göktaş: Ramazan ayında ihtiyaç sahibi hanelerimizin gıda ihtiyaçları...
        Bakan Göktaş: Ramazan ayında ihtiyaç sahibi hanelerimizin gıda ihtiyaçları...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Adana'da huzurevi açılışında konuşt...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Adana'da huzurevi açılışında konuşt...