        Haberleri

        Kozan ilçesinde Ahmet Eren Kültür ve Taziye Evi açıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde yaptırılan Ahmet Eren Kültür ve Taziye Evi hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 10:30
        Kozan ilçesinde Ahmet Eren Kültür ve Taziye Evi açıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde yaptırılan Ahmet Eren Kültür ve Taziye Evi hizmete girdi.

        Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Şevkiye Mahallesi'ndeki açılış töreninde, belediye olarak binanın altyapı ve çevre düzenlemesini üstlendiklerini, tesisin iç donanımının ise iş insanı Ahmet Eren tarafından karşılandığını söyledi.


        İlçeye yapılacak spor salonu için 6 Nisan'da ihaleye çıkılacağını belirten Atlı, desteklerinden dolayı AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı'ya teşekkür etti.

        Dağlı da hayırseverlerin destekleriyle bölgeye önemli hizmetler kazandırıldığını anlattı.

        Konuşmaların ardından katılımcılar, Ahmet Eren Kültür ve Taziye Evi'nin açılış kurdelesini kesti.



