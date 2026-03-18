Adana'da 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Adana'da hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Giriş: 18.03.2026 - 10:20
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "hırsızlık" suçundan 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan G.G'yi merkez Sarıçam ilçesinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri