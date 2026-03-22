Adana-Aladağ kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Adana-Aladağ kara yolu, sağanağın etkisiyle meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı. Aladağ ilçesinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle kara yolunun Eğner Mahallesi mevkisinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisinin sürüklendiği yol, çift yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları ve belediye ekipleri, yolda temizlik çalışması başlattı.

