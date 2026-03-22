        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Atık ürünleri dekoratif ürünlere dönüştürme hobisini emekliliğinde meslek haline getirdi

        KORAY KILIÇ - Adana'da yaşayan 50 yaşındaki Demet Balen, atık ve eski malzemelerden dekoratif ürünler tasarlama hobisini, emeklilikte açtığı atölyeyle gelir kapısına dönüştürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 12:15 Güncelleme:
        Balen, Kovid-19 salgını sürecinde evindeki atık malzemelerle hobi amaçlı çeşitli ürünler tasarlamaya başladı.

        Eski mobilyaların yanı sıra plastik ve cam şişe, kova gibi atık malzemeleri de kullanan Balen, tasarladığı ürünleri ilk etapta evinin dekorasyonunda kullandı.

        Balen, tasarımlarının çevresindeki kişiler tarafından beğenilmesi ve gelen talep üzerine bunu gelir kapısına dönüştürmeye karar verdi.

        Çalıştığı ilaç firmasından 4 yıl önce emekli olmasının ardından Balen, hobisini, açtığı atölyede sürdürerek mesleği haline getirdi.

        - "Yoğurt alırken bile kovasını nasıl değerlendirebileceğimi düşünüyorum"

        Demet Balen, AA muhabirine, evindeki eski eşyaları boyayarak başladığı hobisinin mesleği haline geldiğini söyledi.

        Yaptığı işten büyük keyif aldığını anlatan Balen, şöyle devam etti:

        "Eski ve çöpte bulduğum mobilyaları dönüştürüyorum. Yoğurt kovası, cam vazo, kırılan ampul gibi şeyleri yeniden hayata döndürmeyi seviyorum. İnsanların çöpe attığı ya da gözden çıkardığı ürünleri alıp yeniden hayata döndürmek bana keyif veriyor. Yoğurt alırken bile kovasını kullanıp kullanamayacağımı, nasıl değerlendirebileceğimi düşünüyorum. Eski mobilyaları, objeleri boyamayı, yeniden dönüştürmeyi seviyorum."

        Balen, çevresinden ve ikinci el eşya satan yerlerden temin ettiği eski mobilyaları temizleyip zımparalayarak yeniden boyadığını ve güzel bir görünüme kavuşturduğunu dile getirdi.

        Atölyesinde cam ve plastik gibi atık malzemeleri de güzel dekoratif ürünlere dönüştürmeyi sürdürdüğünü anlatan Balen, şunları kaydetti:

        "24 yıl özel sektörde çalıştıktan sonra sevdiğim işi yapmak istedim. Bu vesileyle hobimi işe çevirdim. Ürünlerime geri dönüşler güzel olduğu için ben de bunu atölye açarak değerlendirdim. Boyayıp ürünleri internet üzerinden satmak, hem emekli olup hem de para kazanmak bana bir artı getirdi. Sevdiğim işi yaptığım, hobimi mesleğe çevirdiğim için 'Keşke bunu daha önce yapsaymışım.' dedirtiyor bana. Sıkıldığımız ve eskidiğini düşündüğümüz ürünlerin atılmadan yeniden dönüştürülebileceğini düşünüyorum. Eski, kırık, dökük olabilir, hepsinin onarımı mevcut. Bence herkes ikinci şansı hak ediyor, mobilyalar ve eşyalar dahil."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        Giresun'da korkunç kaza! 3 can kaybı var!
        Giresun'da korkunç kaza! 3 can kaybı var!
        "15 gol atarsam saat alacaklar!"
        "15 gol atarsam saat alacaklar!"
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Çoban kılığına giren katili tüccar kılığına giren polis yakaladı!
        Çoban kılığına giren katili tüccar kılığına giren polis yakaladı!
        Her şehirde yağış var! İşte bugün beklenen hava durumu
        Her şehirde yağış var! İşte bugün beklenen hava durumu
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"

        Benzer Haberler

        Feke'nin kurtuluşunun 106. yılı törenlerle kutlandı
        Feke'nin kurtuluşunun 106. yılı törenlerle kutlandı
        Adana-Aladağ kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
        Adana-Aladağ kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
        Atlara koşmadığı için şiddet uygulayan şüphelilere hayvan barınağında çalış...
        Atlara koşmadığı için şiddet uygulayan şüphelilere hayvan barınağında çalış...
        Sigara tartışmasında kardeşlerden 1'ini öldürüp, 2'sini yaralayan 5 şüpheli...
        Sigara tartışmasında kardeşlerden 1'ini öldürüp, 2'sini yaralayan 5 şüpheli...
        Atlara eziyet edenlere dikkat çeken ceza: Haftada 1 gün barınak temizleyece...
        Atlara eziyet edenlere dikkat çeken ceza: Haftada 1 gün barınak temizleyece...
        Adana'da 18 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
        Adana'da 18 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı