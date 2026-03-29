Adana'da trafik uygulaması yapıldı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yapılan trafik uygulamasında 48 sürücüye 674 bin 431 lira para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, farklı bulvarlarda uygulama gerçekleştirdi. Uygulamalarda, farklı ihlallerden 48 sürücüye 674 bin 431 lira para cezası uygulandı. Eksikleri tespit edilen 1 araç ise trafikten men edildi.

