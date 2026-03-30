Adana'da "Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı" başladı

Adana'da genç yetenekler ile iş dünyası arasında köprü oluşturulması amacıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) koordinasyonunda düzenlenen "Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı" (DABKAF'26) başladı.



Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ev sahipliğinde Kongre Merkezi'nde yapılan fuarın açılışında, halk oyunları topluluğu gösteri sundu.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, açılış törenindeki konuşmasında, kariyer fuarlarının gençlerin istihdamına önemli katkı sunduğunu söyledi.



Bu alanda ciddi mesafe alındığını dile getiren Alpkan, "Son 15 yıldır başlatılan aktif istihdam politikaları çerçevesinde, mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitimleri kapsamında yaklaşık 2 milyon kişiye ulaşılmış. 2002'den 2026 şubat sonuna kadar 16,5 milyon kişi İŞKUR vasıtasıyla işe yerleştirildi ve bunun yaklaşık 5,5 milyonu genç." dedi.



Alpkan, Türkiye'de geçen yıl işsizlik oranının yüzde 8,3'e gerilemesiyle son 21 yılın en düşük seviyesinin kaydedildiğini dile getirdi.



Türkiye'nin 36 milyon kişilik iş gücüne sahip olduğunu belirten Alpkan, şöyle konuştu:



"İş gücü fırsat penceremiz 2030'lu yıllarda artık yavaş yavaş kapanmaktadır daha yaşlı bir topluluk olmaya doğru gidiyoruz. O yüzden 2020'li yıllarda gençlik için yaptığımız bütün projeler, bu son fırsatı değerlendirmeye yöneliktir. Bundan sonra ilkokul, üniversiteye daha az genç gelecek ve iş gücüne daha az genç katılacak bu nedenle elimizdeki son fırsat buradaki gençlerdir. Onlar hakikaten geleceğimiz açısından çok kritiktir. Hem iş hayatına hem de aile hayatına katılımları, çalışan nüfusun artması, ailelerin büyümesi ve varlığımızı sürdürmemiz için çok kritiktir."



- "Gençlerimizin girişimcilikte daha güçlü şekilde yer almasını önemsiyoruz"



Adana Valisi Mustafa Yavuz da fuarın gençlerin hayallerine, hedeflerine ve geleceklerine ulaşmaları için yeni fırsatlar sunduğunu anlattı.



Türkiye'nin en büyük zenginliğinin yetişmiş insan kaynağı olduğunu vurgulayan Yavuz, gençlere şu ifadelerle seslendi:



"Bu fuar, sizlere sadece meslekleri tanıma imkanı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kendinizi keşfetme, sorularınıza cevap bulma, farklı tecrübelerden ilham alma ve kendi yolunuzu daha güçlü iradeyle çizme fırsatı sunuyor. Burada kuracağınız her temas, dinleyeceğiniz her tecrübe, soracağınız her soru, geleceğiniz adına çok kıymetli bir adım olacaktır. Gençlerimizin eğitim, bilim, teknoloji, üretim ve girişimcilikte daha güçlü şekilde yer almasını önemsiyoruz."



ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş de programa ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.



Konuşmaların ardından sponsor firmalara plaket veren protokol üyeleri, fuarın açılış kurdelesini kesti.



Alpkan, Yavuz ve Beriş, daha sonra İŞKUR başta olmak üzere kurum ve firmaların stantlarını gezdi.



