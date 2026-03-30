Kozan ilçesinde firari 5 zanlı ve 3 hükümlü yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde asayiş denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 5 zanlı ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlü yakalandı.





İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada 37 noktada 265 personelin katılımıyla denetim yaptı.



Farklı suçlardan aranan 5 şüphelinin gözaltına alındığı çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü yakalandı.



Denetimde 2 ruhsatsız tabanca, tüfek, 31 fişek, 25,65 gram uyuşturucu ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.



Trafik denetiminde de 514 sürücüye para cezası uygulayan ekipler, 17 aracı trafikten men etti.

