Kozan ilçesinde firari 5 zanlı ve 3 hükümlü yakalandı
Adana'nın Kozan ilçesinde asayiş denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 5 zanlı ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada 37 noktada 265 personelin katılımıyla denetim yaptı.
Farklı suçlardan aranan 5 şüphelinin gözaltına alındığı çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü yakalandı.
Denetimde 2 ruhsatsız tabanca, tüfek, 31 fişek, 25,65 gram uyuşturucu ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.
Trafik denetiminde de 514 sürücüye para cezası uygulayan ekipler, 17 aracı trafikten men etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.