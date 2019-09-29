Kozan Spor FK - Fatsa Belediyespor: 1-1

İstanbul'da bir deprem daha

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STAT: İsmet Atlı

HAKEMLER: Can Cengiz (x) Şafak Nalbantoğlu (xx) Erdem Değirmenci (x)

KOZANSPOR FK: Onur Bulut (xx) Selçuk (xx) (Dk. 62 Rıza xx), Fatih (x) Yaşar (x) (Dk.49 Mehmet x) Onur Güney (xx) Kadir Mert (xx) Uğurcan (xx) Bekircan (xxx) Tahir (xx) Rıdvan (xx) (Dk. 85 Emre (?) İlhan (xx)

FATSA BELEDİYESPOR: Ömürcan (xx)Ergin (x) Rıdvan (x), Onur (x) (Dk.70 İsmail (x) Muhammet (x) Fatih (x) Alparslan (x) (Dk.42 Mehmet Seçme x), Mehmet (x) Oktay (x) (Dk. 83 Abdullah ?), Şefik (xx) Recep (x)

GOLLER: Dk.80 Bekircan (Kozanspor FK) Dk. 90+6 Şefik (Fatsa Belediyespor)

SARI KARTLAR: Bekircan, Onur Güney (Kozanspor FK), Oktay, Ergin (Fatsa Belediyespor)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kozanspor FK, sahasında konuk ettiği Fatsa Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, 80'incı dakikada Bekircan´ın attığı golle 1-0 öne geçti. Fatsa Belediyespor, 90+6'ncı dakikada Şefik'in attığı golle eşitliği yakaladı: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kozanspor sahasında Fatsa Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.



ADANA 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:06

GÜNEŞ 06:26

ÖĞLE 12:34

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