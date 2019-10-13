Fenerbahçeli Sadık'ın acı günü

- Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar'ın kayınpederi Ali Ekşi (57), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Uzun süredir kanser rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da tedavi gören Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar'ın kayınpederi Ali Ekşi, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Ekşi'nin cenazesi bugün Veli Efendi Bağ Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Silivrikapı Mezarlığı'ndan son yolculuğuna uğurlanacak.
ADANA
13 Ekim 2019 Pazar
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