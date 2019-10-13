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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fenerbahçeli Sadık'ın acı günü

DHA

-  Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar'ın kayınpederi Ali Ekşi (57), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

-  Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar'ın kayınpederi Ali Ekşi (57), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Uzun süredir kanser rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da tedavi gören Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar'ın kayınpederi Ali Ekşi, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Ekşi'nin cenazesi bugün Veli Efendi Bağ Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Silivrikapı Mezarlığı'ndan son yolculuğuna uğurlanacak. 

ADANA

13 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:18
  • GÜNEŞ 06:37
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:41
  • AKŞAM 18:13
  • YATSI 19:28
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