Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde Ulusal Çukurova Tekstil Mühendisliği Kongresi düzenlendi.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Tekstil Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tuğrul Oğulata, Mithat Özsan Amfisi’nde gerçekleştirilen kongrenin amacının tekstilin farklı alanlarında yapılan güncel bilimsel çalışmaların değerlendirilmesine ve gerek akademisyenlerin, gerekse sektörde emek harcayan mühendis ve sanayicilerin fikir alışverişine zemin hazırlamak ve ilgili tarafları bir araya getirmek olduğunu söyledi.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Başıbüyük ise Adana’nın tekstilin başkenti olduğunu dikkat çekerek, endüstriyel birikimi yüksek olan bir merkezde bu kongrenin yapılmasının önemli olduğunu belirtti.

Kongrede, tekstil üretim teknolojisi, tekstil boyama ve bitim teknolojileri, hazır giyim teknolojisi, tekstilde kalite kontrol, tekstil ve moda tasarımı, lif ve polimer teknolojisi, teknik tekstiller, tekstilde inovasyon ve ArGe başlıklarında sunumlar yapıldı.

ADANA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:21

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