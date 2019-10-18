Murat Şirin yeniden TÜRSAB BTK Başkanı

Tam 13 Milyon TL tek numaraya isabet etti

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Adana Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanlığı’na yeniden Murat Şirin seçildi.

TÜRSAB’ın Adana Osmaniye illerini kapsayan BTK Adana seçimleri kurumun Kayalıbağ Mahallesi’ndeki binasında yapıldı. Seçimlere Murat Şirin’in hazırladığı tek liste ile gidildi. Yapılan seçimler sonunda Murat Şirin yeniden başkan seçildi. Yönetim kurulu da Özlem Kokbaş, Gökbörü Boyvadaoğlu, Ali Mullaoğlu ve Ali Almaz’dan oluştu.

Seçimlere TÜRSAB Başkan Yardımcısı Bedirhan Bayka ile TÜRSAB yönetim kurulu üyesi M. Nezih Hacıalioğlu da katıldı.

ADANA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:07

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.