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Hayalleri hayata geçirme zamanı ‘Fikir Sizden Uygulama Sizden Projesi’nin içeriği ve başvuru durumu ...

İHA

Adana Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Tosun, fikirlerin projeye dönüşürse anlam kazanacağını söyleyerek, "Gençlik Projeleri Destek Programımız ile hayallerinizi hayata geçirme zamanı" dedi.

Hayalleri hayata geçirme zamanı ‘Fikir Sizden Uygulama Sizden Projesi’nin içeriği ve başvuru durumu hakkında Adana’daki okullarda görev yapan okul müdürlerine bilgilendirme toplantısı yapıldı

Adana Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Tosun, fikirlerin projeye dönüşürse anlam kazanacağını söyleyerek, “Gençlik Projeleri Destek Programımız ile hayallerinizi hayata geçirme zamanı” dedi.
‘Fikir Sizden Uygulama Sizden Projesi’ nin içeriği ve başvuru durumu hakkında Adana’daki okullarda görev yapan okul müdürlerine bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Başvuruları 9 Ekimde başlayan proje hakkında bilgilendirme yapan Adana Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Tosun, proje başvurularında belli bir sayıya ulaştıklarını ancak bunu yeterli görmediklerini belirterek, “Değerli okul müdürlerimizden bu konuda destek istiyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin fikirlerini kendilerinde saklamadan bizimle paylaşmalarını istiyoruz. Fikirler projeye dönüşürse anlam kazanır, insanlık adına bir değere dönüşür. Gençlerimiz imkanlarının kısıtlı olması sebebiyle birçok fikrini bırakın uygulamaya geçmeyi, bir başkasına söyleme gereği bile duymayabiliyor. İşte bu nedenle bakanlığımız gençlerimizin fikri çalışmalarını hayata geçirmeleri adına büyük bir proje atılımı yapmıştır. Programa, üniversitelerde gençlik toplulukları, ilkokul, ortaokul, bilim ve sanat merkezi, liselerde gençlik grupları proje teklifinde bulunabilecektir. Bakanlığımızın özel çağrısı kapsamında gençlerimizin "Gönüllülük", "Kültür ve Sanat", "Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor", "Yenilikçi Fikirler", "Çevre Bilinci" ve "Hayvanların Korunması" başlıklarındaki projelerine destek verilecektir. Program kapsamında desteklenmesi uygun görülen projelere, Gençlik Grupları için 5 bin 20 bin TL, Gençlik Toplulukları için ise 5 bin 25 bin TL arasında destek verilecektir. Sevgili gençler, lütfen fikirlerinizi kendinize saklamayın. ‘Gençlik Projeleri Destek Programımız’ ile hayallerinizi hayata geçirme zamanı” diye konuştu.
Tosun, proje başvurularının şu şekilde yürütüleceğini söyledi:
“Bürokratik süreçlerin hızlandırılması, gereksiz evrak kullanımının azaltılması için proje başvuruları Proje Başvuru ve Değerlendirme Sistemi (gpdp.gsb.gov.tr/) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Proje başvuruları 9 Ekim 2019 tarihinde başlayan başvurular 23 Ekim 2019 saat 23.59'a kadar alınacak.
Proje başvurusu yapılabilmesi için öncelikle proje koordinatörünün edevlet sistemine kayıt olması gerekmekte.
Proje teklifleri, başvuruların Proje Başvuru ve Değerlendirme Sistemi üzerinden elektronik ortamda tamamlanması ve başvuruyu yapan koordinatör tarafından onaylanması halinde değerlendirmeye alınacak.
Başvuru formu ve ekleri, başvuru aşamasında elden ya da posta yoluyla Bakanlığa ayrıca teslim edilmeyecektir. Bakanlık tarafından projenin desteklenmesinin uygun bulunması durumunda proje yürütücüsüne bilgi verilecek ve Proje Destek Sözleşmesinin imzalanması için gerekli belgeler talep edilecek.
Proje teklif çağrısının kapsamı, kimlerin başvuru yapabileceği, proje desteğinin alt ve üst limitleri, talep edilen belgeler ve Programa ilişkin diğer hususlar Program Kılavuzu'nda yer almakta.
Proje teklifleri hazırlanmadan ve başvuru yapılmadan önce Program Kılavuzu'nun dikkatle incelenmesi önerilmekte.
Program kapsamında aynı proje koordinatörü tarafından en fazla bir proje teklifi sunulabilecektir. Yine, her bir Gençlik Grubu ya da Gençlik Topluluğu Programa en fazla bir proje teklifi sunabilecektir. Proje Koordinatörü tarafından birden fazla başvuruda bulunulması ya da bir Gençlik Grubu ya da Gençlik Topluluğu tarafından birden fazla başvuruda bulunulması halinde, başvurunun koordinatör tarafından sistem üzerinde onaylanma sırası esas alınarak, ilk proje ön değerlendirmeye alınacak diğer teklifler ise elenecek.”

ADANA

21 Ekim 2019 Pazartesi

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