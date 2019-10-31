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Balkaş: "Fark oluşturuyoruz" TED Adana Koleji Direktörü Mustafa Balkaş, uyguladıkları Öğrenmede ...

İHA

TED Adana Koleji Direktörü Mustafa Balkaş, uyguladıkları Öğrenmede Evrensel Tasarım, Tasarım Yoluyla Anlama ve Öğretim Koçluğu yaklaşımlarıyla eğitimde fark oluşturduklarını söyledi.

Balkaş: "Fark oluşturuyoruz" TED Adana Koleji Direktörü Mustafa Balkaş, uyguladıkları Öğrenmede Evrensel Tasarım, Tasarım Yoluyla Anlama ve Öğretim Koçluğu yaklaşımlarıyla eğitimde fark oluşturduklarını belirtti

TED Adana Koleji Direktörü Mustafa Balkaş, uyguladıkları Öğrenmede Evrensel Tasarım, Tasarım Yoluyla Anlama ve Öğretim Koçluğu yaklaşımlarıyla eğitimde fark oluşturduklarını söyledi.
Aynı zamanda öğretim koçu olan Mustafa Balkaş, TED kültürünün, araştıransorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü ve duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini ifade etti.
Çocuğu değil müfredatı onarmak gerektiğini belirten Balkaş, "Okullarda zamanın yüzde 93’ü dersliklerde geçiyor, ancak okulların çoğunda ders planlamasına gereken zaman ayrılmıyor. Okullarda yüksek oranda anlatım ve sorucevap yöntemi kullanılıyor. Araştırmalar anlatılanları 24 saat sonra hatırlanma oranının sadece yüzde 50 olduğunu gösteriyor. Sürekli olarak anlatmak, anlamayı sağlamıyor. Derslerde araştırma temelli aktif öğrenme stratejileri kullanmak gerekiyor” dedi.

"Sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel olarak da geliştirmeliyiz"
Boston Üniversitesi ve PTC (Principals' Training Center) işbirliği ile düzenlenen Uluslararası Okul Liderliği Programı’na katılarak dünyanın birçok ülkesinden başarılı okul müdürleri ile fikir alışverişi imkanı bulduğunu belirten Balkaş, bireyin bütününü eğitmeyi amaçlayan eğitim anlayışının TED Adana Koleji’nde de başarıyla uygulandığını söyledi. Balkaş, “Öğrencileri sadece akademik başarıyla ele almak doğru değil. TED ailesi olarak öğrencilerimizin; bedensel, sosyal ve duygusal gelişimlerini önemseyerek bu yönlerini geliştirecek spor, sanat ve sosyal aktivitelerle eğitimi destekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Z kuşağını eleştirmeyin, içselleştirin”
Z kuşağı olarak adlandırılan yeni nesli anlamak için daha çok çaba sarf etmek gerektiğine değinen Balkaş, Z kuşağını eleştirmeden, anlayarak yaklaşmak gerektiğini, Harvard Üniversitesi temelli ‘öğretimin farklılaştırılması yaklaşımı’ ile Z kuşağının birbirinden oldukça farklı bireylerini anlayarak, farklılıklarına saygı duyarak, ders planlamasını farklılıkları dikkate alarak yaptıklarını ve öğrencileri geleceğe hazırladıklarını söyledi.
Başarının bir sonu olmadığını ve hayat boyu öğrenmenin sadece öğrenciler için değil öğretmenler açısında da çok önemli olduğunu ifade eden Balkaş, “Sadece bölgenin değil Türkiye’nin en güzel ve donanımlı kampüslerinden birine, donanımlı bir öğretmen ve yönetici ekibine ve başarılı öğrencilere sahibiz. Bu avantajlarımızın farkında olarak, eğitim kadromuzu öğrenmede evrensel tasarım, tasarım yoluyla anlama ve araştırma temelli öğretim stratejileri konularında sürekli olarak eğiterek ve öğretim koçluğu yaparak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Geleceğe umutla bakan, zorluklardan yılmayan, iyi insanlar ve başarılı nesiller yetiştirme ve Türkiye’nin en iyi okullarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi

ADANA

31 Ekim 2019 Perşembe

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