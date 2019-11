Kolonoskopi hayat kurtarıyor Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Üsküdar, 45 yaşından sonra her erkek, 50 yaşından sonra her kadının, dışkıda gizli kan taraması ve kolonoskopi yaptırması ile kolon kanserinin erken evrede teşhis edilebildiğini belirtti

Dünyada en sık görülen kanser türlerinden birisi olan ve Türkiye’de de ilk 5’te yer alan kolon kanserinin oluşumunda polipler, beslenme alışkanlıkları ve genetik faktörler etkili oluyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Üsküdar, 45 yaşından sonra her erkek, 50 yaşından sonra her kadının, dışkıda gizli kan taraması ve kolonoskopi yaptırması ile kolon kanserinin erken evrede teşhis edilebildiğini söyledi.

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Üsküdar, kalın bağırsağın son 1520 santimlik bölümünün rektum ve kolon olmak üzere iki bölümden oluştuğunu belirterek, “Kolon kanseri, bağırsağın mukozasından kaynaklanıyor. Bağırsağı kaplayan mukozada meydana gelen polipler büyük çoğunluğu iyi huylu olmakla birlikte zaman içinde kansere de dönüşebilmektedir” dedi.

Kolon kanserinin yavaş ilerlediğini ve erken dönemde belirti vermediğinin altını çizen Prof. Dr. Oğuz Üsküdar, “Kolon kanseri riski yaşla birlikte artar. 45 yaşından sonra her erkek, 50 yaşından sonra her kadın, dışkıda gizli kan taraması ve kolonoskopi yaptırması erken teşhis için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.



Belirtileri nelerdir

Prof. Dr. Üsküdar, kolon kanserinin en sık görülen belirtilerinin ishal ile kabızlık, büyük abdestin incelmesi, dışkılamada kan gelmesi, yumurta akı görünümlü salgı olduğunu ifade ederek, “Kanserin ilerlediği dönemde bağırsakta tıkanma ile karında şişlik ve ağrı oluşmaktadır. Bağırsakların yeterince boşalamaması hissi, dışkılama güçlüğü, ağrılı dışkılama belirtileri de kolon kanserinin en önemli belirtileri arasındadır” dedi.



Bulunduğu yere göre belirtileri değişiyor

Bağırsağın sağ tarafı ile sol tarafını tutan kolon kanserinin farklı belirtiler verebildiğini vurgulayan Üsküdar, “Bağırsağın sol tarafı daha dardır. Sol tarafta meydana gelen kolon kanserlerinde daha çok dışkıda incelme, kanama, dışkı düzeninde değişme gibi şikayetler görülür. Bağırsağın sağ tarafı daha geniş olduğundan, kanser burada daha az belirti vermektedir” diye konuştu.

Hastalarda, halsizlik, kansızlık, iştahsızlık ve karın ağrısı gibi belirtilerin de olduğunu belirten Üsküdar, “Demir eksikliği anemisi, kilo kaybı ve karında kitle hissinin kolon kanseri açısından önemli belirtilerdir. Kolon kanserinde hastalık ilerlemeden tanı konulması yaşam şansını büyük ölçüde artırmaktadır” dedi.



Polipler

Kolon kanserinin oluşumunda aşırı yağlı, kırmızı et, obezite, sigara ve alkol tüketiminin yanı sıra poliplerin etkili olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Üsküdar, “Kolonoskopi sırasında kalın bağırsakta polip görüldüğünde kanser riski nedeniyle alınarak hastalık önlenebilir. Poliplerin sadece küçük bir kısmı kansere dönüşmektedir. Kolon kanserinin büyük kısmı ise poliplerden gelişir ve geç dönemde yani kansere dönüştüğünde belirti vermeye başlar. Burada yine düzenli kontrol ve erken teşhisin önemi ortaya çıkmakta” dedi.



Kolonoskopi ile kolayca teşhis edilebiliyor

Prof. Dr. Oğuz Üsküdar, ailede kolon kanseri olanlarda indeks vakadan 10 yıl önce başlayarak tarama yapılması ile yılda bir kez dışkıda gizli kan bakılmasının kanserin belirleyiciliği ve erken teşhisi açısından da çok önemli olduğunu belirterek, “Eğer kişinin ailesinde kalın bağırsak kanseri yoksa 50 yaşından itibaren düzenli olarak 5 yılda bir kolonoskopi yaptırması uygun olur” dedi.

