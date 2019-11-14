Torbacı yakalandı Adana'da torbacı olduğu öne sürülen şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada 1 kilo 573 gram esrar bulundu

Adana'da torbacı olduğu öne sürülen şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada 1 kilo 573 gram esrar bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emrah T. (37) isimli bir şahsın Seyhan ilçesinde torbacılık yaparak esrar sattığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine polis, adrese baskın yaptı. Baskında iddiaya göre Emrah T.'nin üzerinde ve evinde 1 kilo 573 gram esrar ele geçirildi. Polis ayrıca evde uyuşturucu tartmaya yarayan hassas terazi de ele geçirdi.

Zanlı gözaltına alınırken, uyuşturuculara el konuldu.

Zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADANA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:38

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.