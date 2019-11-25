Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi Cengiz Akcan, spor, eğlence, doğa ve kurum organizasyonlarında çekilen fotoğrafların yüz tarama yöntemiyle sahiplerine ulaştırılabileceği bir yazılım geliştirdi. ‘VOBO’ adı verilen yazılım ilk olarak Nisan’da Adana’daUluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda test edildi. Karnavalda etkinlik ve sokaklarda çekilen binlerce fotoğraf, sahiplerinin cep telefonlarına yüksek çözünürlükte ulaştırıldı.

Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Başkanı Esra Özden, genç girişimci Cengiz Akcan’ın yazılım projesine başından beri destek verdiklerini belirterek, “İnovatif ve katma değeri yüksek alanlarda dünya markası çıkarmak gibi bir hedefimiz var. Bu hedefe özellikle yazılım alanında daha kısa sürede ulaşacağımıza inanıyoruz. Son dönemde ‘VOBO’ benzeri yazılımlar üzerinde çalışan genç girişimcilere verdiğimiz desteğin sonuçlarını almak bizi mutlu ediyor. ‘VOBO’, gönüllü öğrenciler tarafından yürütülen en büyük girişimcilik programı ‘University4society’de bölge birincisi olmuştu. Bu genç girişimcimizi ve benzer girişimleri desteklemeye devam edeceğiz” dedi.



Microsoft'un 10 katı fotoğraf tarıyor

Geliştirdiği yazılımla ilgili bilgi veren üniversite öğrencisi Cengiz Akcan, iki yıldır üzerinde çalıştığı VOBO’nun temelini oluşturan yüz tanıma sistemiyle dünyada 5 büyük şirketin ilgilendiğini belirterek, “Güvenlikten, personel girişçıkışına kadar birçok alanda halihazırda kullanılan yüz tanıma sisteminde Microsoft bile dakikada 900 fotoğraf işleyebiliyorken, bizim sistemimiz dakikada 10 bin fotoğraf tarayabiliyor. Rakiplerimiz arasında iki tane Türk ve iki tane yabancı firma var. İşe başlarken bu firmalar zaten vardı; fakat şu anda ‘VOBO’ onlardan daha ileri bir noktada ve çalışmalarımız da hâlâ devam ediyor” diye konuştu.



İşbirliği yapacak kuruluş arıyor

VOBO’nun hayatı kolaylaştıran bir uygulama olduğunu belirten Cengiz Akcan, “Diyelim ki 30 kişilik bir arkadaş grubunuz var ve bir doğum günü partisi yaptınız. Bu etkinlikte herkes yüzlerce fotoğraf çekti. Bu kadar fazla fotoğrafın seçilerek arkadaşlar arasında birbirlerine ulaştırılması kolay değil. Çünkü herkesin bulunduğu fotoğrafı tek tek seçmek, göndermek zor. Bizim yazılımımızda çekilen fotoğraflar sisteme ekleniyor. Bir erişim kodu paylaşıyorsunuz. Herkes sisteme yüzünü tanıtıyor. Sadece 10 saniye içerisinde sistem o yüze ulaşıyor. Bu yıl Nisan’da Adana’da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda denenen programımızdan memnun kalındı ve 2020 için Nisan’da Adana’da Komitesi’yle kullanım işbirliği yaptık. Apple, Android ve vobo.photos internet adresinden indirilerek kullanılabilecek sistemimizin fotoğraflara tasarımlı çerçeve ekleme, kullanıcı haklarını koruma çerçevesinde hukuk hizmeti desteği gibi rakiplerinden üstün özellikleri de var. Adana’dan çıkıp uluslararası bir marka olmayı amaçlıyoruz. Bunun için de işbirliği yapacağımız kişilere, firmalara ihtiyacımız var. Para, bir ürünü geliştirmek ve sunmak için lazım. Bizim ürünümüz zaten geliştirildi. Bizler şu anda sunma aşamasındayız. Bizim yatırımcıdan çok paydaşlara, iş birlikteliği yapacağımız kuruluşlara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

ADANA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:56

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